Врет следствию: активисты выяснили интересный факт о фигуранте дела об убийстве Гандзюк. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n128132-vret-sledstviu-aktivisty-vyyasnili-interesnyy-fakt-o-figurante-dela-ob-ubiystve-gandzuk.html

Ракурс

Игорь Павловский, один из фигурантов дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, не является на суды, так как якобы находится на стационарном лечении. Активисты выяснили, что в больнице его нет и зафиксировали данный факт в присутствии полицейских.

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Об этом накануне в Facebook сообщил активист Одесского отделения «АвтоМайдана» Виталий Устименко. По его словам, Павловский уже четыре раза не явился на судебное заседание по одной и той же причине.

В прокуратуре фигурант дела сообщил, что состояние его здоровья тяжелое и он лечится в одной из клиник Одессы. Активист утверждает, что Павловского в больнице нет ни официально, ни фактически.

Он даже не имитирует свое присутствие там. Его тупо нет, — написал Устименко.

На место активисты вызвали патрульную полицию, сотрудники которой зафиксировали факт отсутствия подозреваемого в больнице. Также Павловский написал заявление в полицию об этом.

Думаю, что к «тяжелобольному» прокуратура теперь может применять другие меры принуждения появления его на следующем судебном заседании, которое должно состояться 24 октября в 17.00 в Приморском суде Одессы, — добавил он.

Напомним, на Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года неподалеку от ее дома. Херсонскую активистку облили кислотой. Она умерла через месяц после госпитализации.

Одним из фигурантов дела об убийстве Гандзюк является председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер. Также в этом деле суд избирал меры пресечения Павловскому, Сергею Торбину, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову и Никите Грабчуку. Еще один подозреваемый Алексей Левин сбежал из Украины.