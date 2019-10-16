Бреше слідству: активісти з'ясували цікавий факт про фігуранта справи щодо вбивства Гандзюк. Фото:

https://racurs.ua/ua/n128132-breshe-slidstvu-aktyvisty-z-yasuvaly-cikavyy-fakt-pro-figuranta-spravy-pro-vbyvstvo-gandzuk.html

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Ігор Павловський, один з фігурантів справи про вбивство Херсонської активістки Катерини Гандзюк, не бере участь у судових засіданнях, так як нібито знаходиться на стаціонарному лікуванні. Активісти з’ясували, що в лікарні його немає і зафіксували даний факт в присутності поліцейських.

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Про це напередодні в Facebook повідомив активіст Одеського відділення «Автомайдану» Віталій Устименко. За його словами, Павловський вже чотири рази не з’явився на судове засідання з однієї і тієї ж причини.

У прокуратурі фігурант справи повідомив, що стан його здоров’я важкий і він лікується в одній з клінік Одеси. Активіст стверджує, що Павловського в лікарні немає ні офіційно, ні фактично.

Він навіть не імітує свою присутність там. Його тупо немає, — написав Устименко.

На місце активісти викликали патрульну поліцію, співробітники якої зафіксували факт відсутності підозрюваного в лікарні. Також Павловський написав заяву в поліцію про це.

Думаю, що до «тяжкохворому» прокуратура тепер може застосовувати інші заходи примусу появи його на наступному судовому засіданні, яке має відбутися 24 жовтня в 17.00 в Приморському суді Одеси, — додав він.

Нагадаємо, на Катерину Гандзюк напали 31 липня 2018 року неподалік від її будинку. Херсонську активістку облили кислотою. Вона померла через місяць після госпіталізації.

Одним з фігурантів справи про вбивство Гандзюк є голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер. Також у цій справі суд обирав запобіжні заходи Павловському, Сергію Торбіну, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову та Микиті Грабчуку. Ще один підозрюваний Олексій Левін втік з України.