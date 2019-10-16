У «Нафтогазі» розповіли, наскільки подешевшав газ для населення у міжопалювальний сезон

Ціна газу для населення за міжопалювальний сезон значно зменшилася, фото: tOrange.biz

https://racurs.ua/ua/n128131-u-naftogazi-rozpovily-naskilky-podeshevshav-gaz-dlya-naselennya-u-mijopaluvalnyy-sezon.html

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Ціна газу для населення за міжопалювальний сезон (з квітня по жовтень) зменшилася на 32%.

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Так, за жовтень вона складе 4 тис. 272,76 грн за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та транспортних витрат), що на 4,9% нижче рівня вересня, повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

У «Нафтогазі» зазначають, що жовтнева ціна на блакитне паливо також виявилася нижчою, ніж 4 тис. 874,42 грн за тисячу кубометрів — вартість, за якою газ населення могло заздалегідь придбати за умовами пропозиції «Газовий запас». В результаті у жовтні споживачі зможуть сплатити вартість газу за нижчою, регульованою ціною.

Придбаний газовий запас буде збережено на зимові місяці, коли, як очікують у «Нафтогазі», ціна блакитного палива зросте. Якщо він за зимовий сезон не буде повністю використаний, залишок коштів повернеться на рахунок споживача, наголошують у «Нафтогазі».

У держкомпанії додають, що зростання цін на газ у світі вже почалося, проте регульована ціна на блакитне паливо в Україні реагує на зміни ринкових цін з двомісячним відставанням.

Нагадаємо, нещодавно в «Нафтогазі» заявили, що ціна газу для населення в Україні з 1 січня 2020 року залежатиме тільки від його вартості для промисловості.