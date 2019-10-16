В «Нафтогазе» рассказали, насколько подешевел газ для населения в межотопительный сезон

Цена газа для населения за межотопительный сезон значительно уменьшилась, фото: tOrange.biz

https://racurs.ua/n128131-v-naftogaze-rasskazali-naskolko-podeshevel-gaz-dlya-naseleniya-v-mejotopitelnyy-sezon.html

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Цена газа для населения за межотопительный сезон (с апреля по октябрь) уменьшилась на 32%.

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Так, за октябрь она составит 4 тыс. 272,76 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газзбытов и транспортных расходов), что на 4,9% ниже уровня сентября, сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

В «Нафтогазе» отмечают, что октябрьская цена на голубое топливо также оказалась ниже, чем 4 тыс. 874,42 грн за тысячу кубометров — стоимость, по которой газ население могло заранее приобрести по условиям предложения «Газовый запас». В результате в октябре потребители смогут оплатить стоимость газа по более низкой, регулируемой цене.

Приобретенный газовый запас сохраняется на зимние месяцы, когда, как ожидают в «Нафтогазе», цена голубого топлива возрастет. Если он за зимний сезон не будет полностью использован, остаток средств вернется на счет потребителя, отмечают в «Нафтогазе».

В госкомпании подчеркивают, что рост цен на газ в мире уже начался, однако регулируемая цена на голубое топливо в Украине реагирует на изменения рыночных цен с двухмесячным отставанием.

Напомним, недавно в «Нафтогазе» заявили, что цена газа для населения в Украине с 1 января 2020 года будет зависеть только от его стоимости для промышленности.