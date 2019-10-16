НАБУ расследует возможное злоупотребление властью Луценко. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/n128128-nabu-otkrylo-proizvodstvo-protiv-lucenko-rassleduut-vozmojnoe-zloupotreblenie-vlastu.html

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Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против бывшего главы Генеральной прокуратуры Юрия Луценко.

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В НАБУ поступило постановление Соломенского райсуда Киева от 5 августа 2019 года, которое заключается в невнесении в Единый реестр досудебных расследований сведений об уголовном правонарушении относительно возможного совершения Луценко уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Об этом 16 октября сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на ответ на запрос в НАБУ.

Отмечается, что детективы внесли соответствующие сведения в ЕРДР 13 августа этого года.

Напомним, 1 октября Государственное бюро расследований по заявлению председателя парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины в отношении бывшего генпрокурора Юрия Луценко.

В заявлении Арахамии речь шла о возможном совершении Луценко, по предварительному сговору с народным депутатом Верховной Рады Украины VIII созыва и другими лицами, злоупотребления служебным положением путем содействия незаконному занятию игорным бизнесом.