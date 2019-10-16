НАБУ розслідує можливе зловживання владою Луценком. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/ua/n128128-nabu-vidkrylo-provadjennya-proty-lucenka-rozsliduut-mojlyve-zlovjyvannya-vladou.html

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Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження проти колишнього очільника Генеральної прокуратури Юрія Луценка.

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До НАБУ надійшла ухвала Солом’янського райсуду Києва від 5 серпня 2019 року, яка полягає у невнесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення щодо можливого вчинення Луценком кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України. Про це 16 жовтня повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на відповідь на запит у НАБУ.

Зазначається, що детективи внесли відповідні відомості до ЄРДР 13 серпня цього року.

Нагадаємо, 1 жовтня Державне бюро розслідувань за заявою голови парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамії відкрило кримінальне провадження за ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України щодо колишнього генпрокурора Юрія Луценка.

У заяві Арахамії йшлося про можливе скоєння Луценком, за попередньою змовою з народним депутатом Верховної Ради України VIII скликання та іншими особами, зловживання службовим становищем шляхом сприяння незаконному зайняттю гральним бізнесом.