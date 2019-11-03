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Ракурс
Бабченко объяснил, почему покинул Украину, фото — Фейсбук А.Бабченка

«Портнов приехал — Бабченко уехал»: российский журналист объяснил, почему покинул Украину

3 ноя 2019, 13:35
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Российский журналист и блогер Аркадий Бабченко выехал из Украины. Об этом он сообщил сегодня в соцсетях.

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Бабченко также написал причины, побудившие его покинуть Украину. Из объяснений, которые он предоставил в Телеграм, понятно, что главной причиной стала не столько смена власти в Киеве, сколько общественные процессы, которые начались в стране после победы команды Владимира Зеленского.

Если Украина выберет «кандидата Х» — я сейчас без персоналий, а об общей тенденции в стране, я на следующий же день начинаю запуск процесса «я сваливаю». Написал это ровно полгода назад. Я сказал — я сделал, — сообщил Бабченко.

Он также добавил, что в Украине продолжается «ползучий захват власти, капитуляция и откат в девяностые».

Портнов приехал — Бабченко уехал. Поменяли хулигана…, — написал блогер.

Напомним, что Бабченко выехал из РФ в феврале 2017 года. Некоторое время он жил в Праге, но потом начал работать на крымскотатарском телеканале ATR в Киеве. Уехать из Москвы Бабченко побудило уголовное дело, возбужденное против него в России.

Вечером 29 мая 2018 года стало известно о якобы убийстве в Киеве Бабченко. На следующий день председатель СБУ Василий Грицак и генпрокурор Юрий Луценко на пресс-конференции сообщили, что журналист жив и рассказали детали операции, которую провели, чтобы задержать заказчика убийства российского журналиста.

Источник: Ракурс


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