Справа Гандзюк: СБУ розслідуватиме провадження щодо недбалості правоохоронців, фото — Без табу

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Генеральна прокуратура України 30 жовтня передала Службі безпеки провадження щодо недбалості правоохоронців, які розслідували справу про вбивство радниці міського голови Херсона, активістки Катерини Гандзюк.

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Про це під час круглого столу СБУ Києві 3 листопада повідомили перший заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков та начальник слідчого управління СБУ Богдан Тиводар, пише «Громадське».

СБУ розслідуватиме провадження щодо недбалості правоохоронців у початковому розслідуванні, покриванні злочину або сприяння втечі Олексія Левіна. Саме Левіна слідство вважає одним з ключовим фігурантом злочину, який володів найбільшим масовим інформації, підбирав виконавців, які облили Гандзюк кислотою влітку минулого року.

Наразі розслідується п’ять проваджень стосовно осіб, які організували і замовили злочин, а також три провадження щодо обставин злочину — підпал лісу, його незаконна вирубка та розкрадання бюджетних коштів.

В СБУ також підтвердили, що замовників злочину проти Гандзюк було декілька. Маяков заявив, що крім організаторів та виконавців, були й пособники, які сприяли нападу.

У понеділок, 4 листопада, у день смерті Гандзюк відбудеться акція «Рік без Каті». На неї батько Катерини запросив президента України Зеленського.

На Гандзюк напали 31 липня 2018 року неподалік від її будинку. Херсонську активістку облили кислотою. Одним з фігурантів справи про вбивство Гандзюк був голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер. Також у цій справі суд обирав запобіжні заходи Ігорю Павловському, Сергію Торбіну, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову та Микиті Грабчуку. Олексій Левін втік з України.