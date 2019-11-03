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Під Одесою знайшли вбитою дитину. Фото: Нацполіція

Пішла гуляти та додому не повернулася: під Одесою знайшли вбитою чотирнадцятирічну дівчину (ФОТО, ВІДЕО)

3 лис 2019, 15:13
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В Одеській області у лісосмузі на території Лиманського району виявили тіло чотирнадцятирічної жительки Суворовського району з ознаками насильницької смерті.

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Матір загиблої 2 листопада повідомила правоохоронцям, що донька вдень пішла гуляти з друзями та додому не повернулася. Переглянувши камери відеоспостереження, правоохоронці встановили напрямок руху дитини, а також розшукали та опитали осіб, із якими вона відпочивала того дня. Про це 3 листопада повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Ті розповіли, що усі разом відпочивали за межами міста, а потім дівчинка кудись пішла з неповнолітнім хлопцем з їхньої ж компанії. Згодом друзі роз’їхалися по домівках, так і не дочекавшись їх. Дівчинку розшукували всю ніч і її тіло виявили сьогодні вранці у лісосмузі.

Також поліцейські встановили особу хлопця, з яким загибла пішла з компанії. Наразі його розшукують. За фактом злочину розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Під Одесою знайшли вбитою дитину. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у вересні Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у вбивстві новонародженої дитини двом жінкам, які служать у Державній прикордонній службі України.

Джерело: Ракурс


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