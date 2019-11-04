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Розведення сил у Петрівському: у штабі ООС заявили про провокацію бойовиків. Фото: Цензор

Розведення сил у Петрівському: у штабі ООС заявили про провокацію бойовиків

4 лис 2019, 09:56
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Бойовики пішли на провокацію, заявивши про готовність розпочати процес розведення військ у населеному пункті Петрівське Донецької області.

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У прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил повідомили, що тут не виконані всі умови для початку розведення.

За даними силовиків, представники бойовиків нібито заявили про готовність почати розведення сьогодні. При цьому з останнього обстрілу, який був зафіксований 30 жовтня, ще не минуло сім днів, чого вимагають Мінські домовленості. У прес-центрі штабу ООС зазначають, що бойовики нібито готові почати неузгоджене розведення сил.

Видаючи уявне за бажане, ватажки самопроголошених республік не дотримуються Мінських домовленостей та взятих на себе зобов’язань у форматі Тристоронньої контактної групи зі встановлення режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в районі міста Золоте триває процес розмінування територій і демонтаж фортифікаційних споруд. Розмінування триватиме до 9 листопада, а демонтаж фортифікаційних споруд — до 25 листопада.

Джерело: Ракурс


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