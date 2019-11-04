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Моторошна ДТП у Києві: троє осіб загинули і двоє постраждали. Фото: rivnenews.com.ua

Моторошна ДТП у Києві: троє осіб загинули і двоє постраждали (ФОТО, ВІДЕО 18+)

4 лис 2019, 09:28
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ДТП у Києві зі смертельними наслідками сталася сьогодні вранці на Кільцевій дорозі поблизу повороту на вулицю Стеценка.

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За попередніми даними, внаслідок потужного зіткнення двох легкових автомобілів на місці загинули троє осіб, одній із жертв від удару розірвало голову. Про це повідомляє спільнота «Київ Оперативний».

Ще двоє осіб дістали важкі травми, їм надається допомога.

На місце події прибули всі екстрені служби, встановлюються обставини ДТП. Поліція ще не прокоментувала ситуацію.

Моторошна ДТП у Києві: троє осіб загинули і двоє постраждали. Фото: dtp.kiev.ua

Моторошна ДТП у Києві: троє осіб загинули і двоє постраждали. Фото: dtp.kiev.ua

Моторошна ДТП у Києві: троє осіб загинули і двоє постраждали. Фото: dtp.kiev.ua

Нагадаємо, вчора в Голосіївському районі Києва під час ДТП розірвало на шматки автомобіль «Волга». Внаслідок аварії загинула одна людина і ще п’ятеро дістали важкі травми.

Джерело: Ракурс


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