Разведение у Петровского: Пристайко прокомментировал визит депутата Госдумы в Золотое и перспективу «нормандского саммита», фото — Слово и дело

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Ракурс

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал визит депутата Госдумы Алексея Журавлева в Золотое и перспективу проведения «нормандского саммита».

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Поездка Журавлева, по его словам, осуществлена ​​с нарушением всех норм.

Это наша территория, на которую он приехал без разрешений, — заявил Пристайко на брифинге в Киеве 4 ноября.

Министр пообещал в ближайшее время предоставить официальную реакцию МИД на этот визит.

Относительно проведения саммита глав четырех государств в так называемом «нормандском формате» Пристайко заявил, что после завершения процесса разведения сторон в Петровском у России не будет каких-то новых требований о созыве саммита.

В сентябре была достигнута договоренность о разведении на трех участках и по «формулы Штайнмайера». Когда состоится разведения в Петровском, мы ждем согласия россиян. Партнеры из Франции и Германии готовы, — заявил министр.

В то же время он сказал, что РФ требует еще подготовить и согласовать документ, который будет рассмотрен лидерами государств на встрече. Пристайко считает, что это не сложно сделать, чтобы президенты обсуждали уже готовый текст.

Руководитель украинской дипломатии еще раз напомнил о требовании соблюдения семи дней тишины на фронте, после чего и начинается разведение войск возле Петровского.

«Ракурс» сообщал, что представители боевиков заявили о готовности начать разведение сегодня. При этом с последнего обстрела, который был зафиксирован 30 октября, еще не прошло семь дней, как этого требуют минские соглашения.