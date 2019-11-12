Украинцы ждут от Зеленского договоренностей с Путиным — Пристайко. Фото: bbc.com

https://racurs.ua/n129324-ukraincy-jdut-ot-zelenskogo-dogovorennostey-s-putinym-pristayko.html

Ракурс

Владимир Зеленский должен договориться с Владимиром Путиным, такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Министр убежден, что большинство украинцев хотят именно этого от нынешнего президента.

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В то же время глава МИД не уверены, что украинской стороне удастся добиться ощутимого прогресса в переговорном процессе. Однако, как добавил чиновник в эфире ICTV, «не попробовать мы не можем», сообщает ЛИГА.net.

Пристайко уточнил, что подавляющее большинство украинцев ждет договоренностей, благодаря которым не будут гибнуть люди, а украинская торговля активизируется.

По его мнению, украинцы, доверившие управление страной Зеленскому, не только рассчитывают, но и требуют от президента попытаться прекратить войну на Донбассе и повести Украину к процветанию. И сейчас президент занят решением этих вопросов, уверяет Пристайко.

Своими действиями по отводу войск и обмену военнопленными Украина выполнила весьма «болезненные условия», но это стало основой для предложения Путину начать переговоры в нормандском формате, добавил министр.

Как сообщал «Ракурс», недавно Пристайко дал оценку визиту депутата Госдумы РФ в Золотое и прокомментировал перспективу «нормандского саммита».