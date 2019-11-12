Санкции против РФ: Украина готова принять компенсацию за снятие ограничений с России, фото — "Слово и дело"

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Украина готова принять от Запада компенсацию в любой форме в случае, если будет принято решени о снятии санкций с России.

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Киев готов к тому, что в какой-то момент санкции продлены не будут, фактически с первого дня их введения. Об этом рассказал в интервью «РБК-Украина» вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Мы готовы к любому сценарию. И мы понимаем, что это может произойти. Задача дипломатии — не допустить этого без достижения необходимых результатов по минскому процессу, а также получить за такое решение максимальный уровень компенсации в любой форме, которая подлежит переговорам, — заявил Кулеба.

Он также предположил, что о снятии или ограничения санкций не будет идти речь, пока россияне будут продолжать находиться на Донбассе, а в ОРДЛО будут управлять так называемые ЛНР и ДНР. Такой механизм предусматривают минские соглашения. Поэтому, пока отсутствует реальный прогресс по Минску, оснований смягчать или блокировать продление санкций также нет.

Впрочем, Кулеба подтвердил, что хотя «хребет системы давления на Россию остается», но «тело начинает потихоньку пронизывать паралич». В этом смысле чиновник вспомнил возвращение РФ в ПАСЕ, разговоры о возвращении в G7, а также ускорение контактов с российским руководством на высшем уровне.

Мы должны понимать, что в любой момент любое обещание может быть нарушено. Но в этом и задача дипломатии и политики, чтобы получить максимальную выгоду в обмен на нарушение обещания. Так устроена политика, — считает Кулеба.

Пока вице-премьер-министр рассказал, что в Брюсселе не заметил сигналов об отмене антироссийских санкций.

В конце октября о необходимости сохранения санкций Запада против РФ вспоминал и президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая на форуме в Маруиполе о том, как Киев собирается возвращать оккупированные территории.