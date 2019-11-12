Санкції проти РФ: Україна готова прийняти компенсацію за зняття обмежень з Росії, фото — "Слово і діло"

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Україна готова прийняти від Заходу компенсацію у будь-якій формі у випадку, якщо буде ухвалено про зняття санкцій з Росії.

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Київ готовий до того, що в якийсь момент санкції продовжені не будуть, фактично з першого дня їх запровадження. Про це розповів в інтерв’ю «РБК-Україна» віце-прем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

Ми готові до будь-якого сценарію. І ми розуміємо, що це може статися. Завдання дипломатії — не допустити цього без досягнення необхідних результатів щодо мінського процесу, а також отримати за таке рішення максимальний рівень компенсації у будь-якій формі, яка підлягає переговорам, — заявив Кулеба.

Він також припустив, що про зняття чи обмеження санкцій не буде мови, доки росіяни продовжуватимуть перебувати на Донбасі, в ОРДЛО керуватимуть так звані ЛНР і ДНР. Такий механізм передбачають мінські угоди. Тому, поки відсутній реальний прогрес по Мінську, підстав пом’якшувати або блокувати продовження санкцій також немає.

Утім, Кулеба підтвердив, що хоча «хребет системи тиску на Росію залишається», але «тіло починає потихеньку пронизувати параліч». У цьому сенсі урядовець пригадав повернення РФ в ПАРЄ, розмови про повернення в G7, а також прискорення контактів з російським керівництвом на вищому рівні.

Ми повинні розуміти, що в будь-який момент будь-яка обіцянка може бути порушена. Але в цьому і завдання дипломатії та політики, щоб отримати максимальну вигоду в обмін на порушення обіцянки. Так влаштована політика, — вважає Кулеба.

Наразі віце-прем'єр-міністр розповів, що у Брюсселі не помітив сигналів про «все пропало» у сфері антиросійських санкцій.

Наприкінці жовтня про необхідність збереження санкцій Заходу проти РФ згадував і президент України Володимир Зеленський, розповідаючи на форумі в Маріуполі про те, як Київ збирається повертати окуповані території.