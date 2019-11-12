Google таємно збирає медичні дані користувачів — ЗМІ. Фото: УТП

https://racurs.ua/ua/n129320-google-taiemno-zbyraie-medychni-dani-korystuvachiv-zmi.html

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Компанія Google (Гугл) разом із системою охорони здоров’я США Ascension організувала проект зі збору персональних медичних даних мешканців 21 штату країні. Але ні пацієнтів, ні лікарів про це не попереджали.

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Співпраця пошукової системи Google та системи Ascension почалася майже рік тому. В рамках «Проекту соловей» Google займається збором даних лабораторних досліджень та історій хвороб, де фіксуються імена та прізвища пацієнтів, дати їхнього народження, діагнози і записи про госпіталізацію. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal (WSJ).

За даними видання, пацієнтів і лікарів не попереджали про збір персональних даних. При цьому доступ до вказаних відомостей мають майже 150 співробітників Google.

В Ascension вже порушувалося питання про законність цих дій. Проте юристи запевняють, що це допустимо. Вони керуються законом про обмін інформацією та підзвітністю медичного страхування. Цей нормативний акт дозволяє обмінюватися даними з діловими партнерами без згоди пацієнтів. Але за умови, якщо відомості необхідні для проведення медичної діяльності.

Видання також повідомляє, що Google використовує персональні медичні дані користувачів для розробки нового програмного забезпечення. В його основі буде задіяно штучний інтелект і машинне навчання.

WSJ резюмує, що «Проект соловей» — наймасштабніша спроба отримати доступ до персональних медичних даних. Компанії Amazon та Microsoft також активно працюють у цьому напрямку, але їм поки що не вдалося досягти таких результатів.

Раніше суд Європейського Союзу ухвалив важливі рішення щодо права людини вимагати за певних обставин видалення персональних даних і обробки запитів на видалення посилань у пошуковій системі Google.