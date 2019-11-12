Google тайно собирает медицинские данные пользователей — СМИ. Фото: УТП

https://racurs.ua/n129320-google-tayno-sobiraet-medicinskie-dannye-polzovateley-smi.html

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Компания Google (Гугл) вместе с системой здравоохранения США Ascension организовала проект по сбору персональных медицинских данных жителей 21 штата страны. Но ни пациентов, ни врачей об этом не предупредили.

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Сотрудничество поисковой системы Google и системы Ascension началось почти год назад. В рамках «Проекта соловей» Google занимается сбором данных лабораторных исследований и историй болезней, где фиксируются имена и фамилии пациентов, даты их рождения, диагнозы и записи о госпитализации. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, пациентов и врачей не предупреждали о сборе персональных данных. При этом доступ к этим сведениям есть почти у 150 сотрудников Google.

В Ascension уже поднимался вопрос о законности этих действий. Однако юристы уверяют, что это допустимо. Они руководствуются законом об обмене информацией и подотчетностью медицинского страхования. Этот нормативный акт позволяет делиться данными с деловыми партнерами без согласия пациентов. Но при условии, что эти сведения необходимы для проведения медицинской деятельности.

Издание также сообщает, что Google использует персональные медицинские данные пользователей для разработки нового программного обеспечения. В его основе будет задействован искусственный интеллект и машинное обучение.

WSJ резюмирует, что «Проект Соловей» — самая масштабная попытка получить доступ к персональным медицинским данным. Компании Amazon и Microsoft также активно работают в этом направлении, но им пока не удалось достичь таких результатов.

Ранее суд Европейского Союза принял важные решения о праве человека требовать при определенных обстоятельствах удаления персональных данные и обработки запросов на удаление ссылок в поисковой системе Google.