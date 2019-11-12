Кива троллит "слуг народа": нардеп пришел в парламент в маске Джокера, фото — Фейсбук Я. Доброносова

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Народный депутат Илья Кива опять оказался в фокусе парламентских корреспондентов. Сегодня он пришел на пленарное заседание Верховной Рады в резиновой маске, которая напоминала клоуна — героя голливудского фильма «Джокер».

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Нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» появился в маске в тот момент, когда на трибуне зачитывал присягу его новый коллега Сергей Рудык.

Спикер Дмитрий Разумков заметил депутата в маске попросил «не превращать Верховную Раду в невесть что». Спикер попросил снять маску, после чего Кива подошел к президиуму, снял ее и положил на трибуну парламента перед Разумковым.

То, что следит за вами, и то, что вас контролирует, — сказал при этом Кива. Мы не боимся резиновых масок, — ответил на это спикер.

Напомним, что осенью нескольких нардепов из «Слуги народа» СМИ поймали на якобы переписке в смартфоне с пранкером Джокером, которого они считали генеральным прокурором Русланом Рябошапкой. Сам Кива в начале октября попал в Раде также в неприятную историю. Его сняли на видео во время того, как он, пообщавшись с какой-то девушкой по телефону, начал рукой мять у себя между ног.