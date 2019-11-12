Кива тролить "слуг народу": нардеп прийшов у парламент в масці Джокера, фото — Фейсбук Яна Доброносова

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Народний депутат Ілля Кива вкотре опинився у фокусі парламентських кореспондентів. Сьогодні він прийшов на пленарне засідання Верховної Ради у гумовій масці, яка нагадувала клоуна — героя голлівудського фільму «Джокер».

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Нардеп від «Опозиційної платформи — За життя» з’явився у масці у той момент, коли на трибуні складав присягу його новий колега Сергій Рудик.

Спікер Дмитро Разумков помітив депутата в масці попросив «не перетворювати Верховну Раду у казна-що». Спікер попросив зняти маску, після чого Кива підійшов до президії, зняв маску і поклав її на трибуну парламенту перед Разумковим.

Те, що слідкує за вами, і те, що вас контролює, — промовив при цьому Кива.

Ми не боїмося гумових масок, — відповів на це спікер.

Нагадаємо, що восени декількох нардепів зі «Слуги народу» ЗМІ упіймали на буцімто листуванні у смартфоні із пранкером Джокером, якого сприймали за генерального прокурора Руслана Рябошапку. Сам Кива на початку жовтня потрапив також у Раді в неприємну історію. Його зняли на відео під час того, як він, поспілкувавшись з якоюсь дівчиною по телефону, почав рукою жмакати у себе поміж ніг.