Сектор Газа випустив ракети по Ізраїлю, є поранені, фото: ТАСС

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Ізраїль зазнав ракетного обстрілу з боку сектору Газа. Обстріл центральних і південних міст Ізраїлю стався близько 09.10 за місцевим часом. Передбачається, що до нападу причетні бойовики угруповання «Ісламський джихад».

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Система «Залізний купол» перехопила 20 ракет, але 30 все ж досягли поверхні. Про це інформує Армія оборони Ізраїлю у Twitter.

За даними Jerusalem Post у Twitter, унаслідок атаки постраждали 15 осіб.

У житловий будинок у Нетівоті потрапила одна з ракет. На південь від Тель-Авіва система «Залізний купол» збила ще одну ракету. Вона впала в житловому районі Рішон ле-Ціона.

Армійські підрозділи Ізраїлю проводять необхідні дії для підвищення обороноздатності. Фінустанови у деяких районах країни отримали розпорядження перейти на надзвичайний стан роботи — у приміщеннях, захищених від ракетних обстрілів.

Раніше Ізраїль провів успішну спецоперацію з ліквідації головнокомандувача палестинських бойовиків угруповання «Ісламський джихад». Бойовики цю інформацію підтвердили. Він загинув після нанесення удару по його будинку в секторі Газа.

Нагадаємо, в серпні Палестина завдала ракетного удару по Ізраїлю. Дві ракети перехопила система протиповітряної оборони Залізний купол", а одна — досягла цілі.