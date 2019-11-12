Гепатит у дітей. Фото: Needpix

https://racurs.ua/ua/n129322-hto-vynen-u-masovomu-zahvoruvanni-ditey-na-gepatyt-a-u-chernigovi.html

Ракурс

У Чернігові зафіксували вже 24 випадки гепатиту, А у дітей, крім того захворіло п’ятеро дорослих. Однак у цьому винна не стільки адміністрація школи і сама працівниця харчоблоку, яка стала першоджерелом захворювання, скільки ті, хто приймав і виконував рішення про знищення системи санітарного контролю в нашій країні — спасибі за це «реформаторам» Яценюка.

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У своєму блозі на «Ракурсі» Валерій Дубіль, народний депутат України від ВО «Батьківщина», перший заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань технічного регулювання та стандартизації у сфері охорони здоров’я Комітету ВРУ з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, нагадує, що понад п’ять років тому саме СЕС відповідала за санітарний нагляд, однак вона вижила своє і перетворилася на джерело корупції. Прибрати корупційний орган було правильним рішенням, але ж треба було його функції передати іншим органам. Та уряд Яценюка цього зробити не зміг, і тепер ми маємо спалах гепатиту у дітей.

У ситуації з гепатитом, А у дітей школи Чернігова треба було слідкувати за санітарними нормами, але це робити було нікому. Адже функцію ведення санітарного нагляду взагалі забули передати при реорганізації СЕС.

«Ми з експертами знайшли спосіб, як повернути функцію санітарного контролю, не відновлюючи СЕС (разом з нею і корупційні ризики), — зараз допрацьовуємо законопроект, — пише Дубіль. — Він регламентуватиме функціювання системи громадської охорони здоров’я та епідеміологічного нагляду».

Депутат пояснює, що для того, щоб не було ризиків корупції, пропонується ліквідувати всі дозвільні процедури і документи колишньої СЕС. До того ж контрольно-наглядові функції колишньої СЕС перейдуть до органів місцевого самоврядування (зараз немає правових підстав для діяльності муніципальних санітарних інспекцій) — так зробили у Польщі. Тепер вже громади відповідатимуть і прийматимуть рішення щодо санітарного та епідеміологічного благополуччя населення на своїх територіях.