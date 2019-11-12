Гепатит у детей. Фото: Needpix

https://racurs.ua/n129322-kto-vinovat-v-massovom-zabolevanii-detey-gepatitom-a-v-chernigove.html

Ракурс

В Чернигове зафиксировали уже 24 случая гепатита, А у детей, кроме того заболело пятеро взрослых. Однако в этом виновата не столько администрация школы и сама работница пищеблока, которая стала первоисточником заболевания, сколько те, кто принимал и выполнял решение об уничтожении системы санитарного контроля в нашей стране — спасибо за это «реформаторам» Яценюка.

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В своем блоге на «Ракурсе» Валерий Дубиль, народный депутат Украины от ВО «Батькивщина», первый заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по вопросам технического регулирования и стандартизации в сфере здравоохранения Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, напоминает, что более пяти лет назад именно СЭС отвечала за санитарный надзор, однако она отжила свое и превратилась в источник коррупции. Убрать коррупционный орган было правильным решением, но надо было его функции передать другим органам. Но правительство Яценюка этого сделать не смогло, и теперь мы имеем вспышку гепатита у детей.

В ситуации с гепатитом, А у детей школы Чернигова надо было следить за санитарными нормами, но это делать было некому. Ведь функцию ведения санитарного надзора вообще забыли передать при реорганизации СЭС.

«Мы с экспертами нашли способ, как вернуть функцию санитарного контроля, не восстанавливая СЭС (вместе с ней и коррупционные риски), — сейчас дорабатываем законопроект, — пишет Дубиль. — Он будет регламентировать функционирование системы общественного здравоохранения и эпидемиологического надзора».

Депутат объясняет, что для того, чтобы не было рисков коррупции, предлагается ликвидировать все разрешительные процедуры и документы бывшей СЭС. К тому же контрольно-надзорные функции бывшей СЭС перейдут к органам местного самоуправления (сейчас нет правовых оснований для деятельности муниципальных санитарных инспекций) — так сделали в Польше. Теперь уже общины будут отвечать и принимать решения о санитарном и эпидемиологическом благополучии населения на своих территориях.