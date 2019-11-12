Две квартиры и два Range Rover: экс-гендиректору «Укроборонпрома» объявлено подозрение в недекларировании доходов. Фото: meme-arsenal.com

https://racurs.ua/n129317-dve-kvartiry-i-dva-range-rover-eks-gendirektoru-ukroboronproma-obyavleno-podozrenie.html

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) 12 ноября уведомили экс-гендиректора «Укроборонпрома» о подозрении во внесении в декларацию заведомо недостоверных данных.

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Установлено, что бывший гендиректор госпредприятия не внес в декларацию за 2016 год информацию о зарплате, двух квартирах стоимостью более 3 млн грн и двух автомобилям марки Range Rover стоимостью около 10 млн грн, которыми владеет его гражданская супруга, сообщает пресс-центр НАБУ.

Расследованием указанного факта антикоррупционные органы занимаются с августа 2019 года.

В сообщении не указано имя подозреваемого, но, как известно, до недавнего времени должность руководителя «Укроборонпрома» занимал Павел Букин. Сейчас главой оборонного госпредприятия является Айварис Абромавичус.

Между тем напомним, что на днях НАБУ открыло производство в отношении мэра Киева Виталия Кличко по подозрению в государственной измене и злоупотреблении служебным положением.