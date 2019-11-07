НАБУ задержало сумского судью, получившего 2 тыс. долл. взятки в банке из-под горошка. Фото: НАБУ

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Национальное антикоррупционное бюро 7 ноября задержало судью Заречного районного суда Сум, который получил взятку в размере 2 тыс. долл.

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Деньги были спрятаны в банку из-под зеленого горошка, говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Следствие установило, что судья требовал взятку от гражданина за то, чтобы не привлекать его к административной ответственности.

В рабочем кабинете судьи детективы НАБУ обнаружили и изъяли денежные средства, которые он получил в качестве неправомерной выгоды.

Напомним, что в 2016 году в Киеве задержали скандального судью Николая Чауса на взятке в 150 тыс. долл. Полученную взятку судья разделил на две части: 80 тыс. долл. положил в двухлитровую стеклянную банку и закопал на земельном участке, а 70 тыс. долл. оставил в стеклянной банке в автомобиле Toyota Land Cruiser.