Арсен Аваков, фото: Виктор Алексеев

https://racurs.ua/n129141-ne-nashli-dokazatelstv-nabu-zakrylo-proizvodstvo-otnositelno-vozmojnogo-zloupotrebleniya-avakovym.html

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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло производство относительно возможного злоупотребления служебным положением министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

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Соответствующее постановление следователь НАБУ принял 15 мая этого года, 22 октября суд принял решение его отменить. Об этом сообщает издание «Главком» со ссылкой на материалы суда.

Соответствующее дело расследовалось по ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса. Оно касалось возможной причастности должностных лиц к завладению активами одного из предпринимателей и активами ООО «Укртехнопроект».

Отмечается, что решение закрыть производство следователь НАБУ мотивировал тем, что в материалах досудебного расследования производства от 29 декабря 2017 года нет данных, которые бы свидетельствовали о злоупотреблениях Аваковым властью или служебным положением вопреки интересам службы.

Напомним, недавно министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Аваков не демонстрировал попыток влиять на членов Кабмина.