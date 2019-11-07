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Арсен Аваков, фото: Віктор Алєксєєв

Не знайшли доказів: НАБУ закрило провадження щодо можливого зловживання Аваковим службовим становищем

7 лис 2019, 15:40
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Національне антикорупційне бюро (НАБУ) закрило провадження щодо можливого зловживання службовим становищем міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

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Відповідну постанову слідчий НАБУ ухвалив 15 травня цього року, 22 жовтня суд прийняв рішення її скасувати. Про це повідомляє видання «Главком» з посиланням на матеріали суду.

Відповідна справа розслідувалася за ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу. Вона стосувалася можливої причетності посадовців до заволодіння активами одного з підприємців та активами ТОВ «Укртехнопроект».

Зазначається, що рішення закрити провадження слідчий НАБУ мотивував тим, що в матеріалах досудового розслідування провадження від 29 грудня 2017 року немає даних, котрі б свідчили про зловживання Аваковим владою або службовим становищем усупереч інтересам служби.

Нагадаємо, нещодавно міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що Аваков не демонстрував спроб впливати на членів Кабміну.


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