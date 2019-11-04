Новини України

Аваков не намагається вплинути на Кабмін - Криклій. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n128946-avakov-ne-namagaietsya-vplynuty-na-kabmin-krykliy.html

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Владислав Криклій, міністр інфраструктури, заявив, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков не демонстрував спроб впливати на кого-небудь з Кабінету міністрів.

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Як розповів Криклій, Аваков займається виключно своїми повноваженнями. При цьому глава Міністерства інфраструктури зазначив, що глава МВС є більш досвідченим політиком, ніж його колеги у Кабміні. Про це він сказав в інтерв’ю «РБК-Україна».

Він більш досвідчений як політик, тому що більшість з нас вперше в політиці або на держслужбі. Але жодного впливу або явних спроб на щось впливати я не бачу, — зазначив Криклій.

Також міністр не підтвердив інформацію про те, що керівник «Укрзалізниці» Євген Кравцов може отримувати протекцію від МВС. За словами Криклія, протекцію Кравцову можуть забезпечити тільки «хороша робота і сумлінне виконання обов’язків».

Нагадаємо, що Андрій Богдан, керівник Офісу президента України, не вважає, що глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков є частиною яких-небудь негативних явищ.