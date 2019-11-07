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НАБУ затримало сумського суддю, який отримав хабар 2 тис. дол. в банці з-під горошку. Фото: НАБУ

НАБУ затримало сумського суддю, який взяв 2 тис. дол. хабара в банці з-під горошку (ФОТО)

7 лис 2019, 15:43
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Детективи Національного антикорупційного бюро 7 листопада затримали суддю Зарічного районного суду Сум, який одержав хабара у розмірі 2 тис. дол.

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Гроші були сховані в банку з-під зеленого горошку, йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ.

Слідство встановило, що суддя вимагав гроші від громадянина за те, щоби не притягувати того до адміністративної відповідальності.

У робочому кабінеті судді детективи НАБУ виявили і вилучили грошові кошти, які він одержав як неправомірну вигоду.

НАБУ затримало Сумського суддю, який отримав хабар 2 тис дол. у банку з-під горошку. Фото: НАБУ

НАБУ затримало Сумського суддю, який отримав хабар 2 тис дол. у банку з-під горошку. Фото: НАБУ

Нагадаємо, що в 2016 році в Києві затримали скандального суддю Миколу Чауса на хабарі в 150 тис. дол. Отриманий хабар суддя розділив на дві частини: 80 тис. дол. поклав у дволітрову скляну банку і закопав на земельній ділянці, а 70 тис. дол. залишив у скляній банці в автомобілі Toyota Land Cruiser.

Джерело: Ракурс


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