НАБУ затримало сумського суддю, який отримав хабар 2 тис. дол. в банці з-під горошку. Фото: НАБУ

https://racurs.ua/ua/n129142-nabu-zatrymalo-sumskogo-suddu-yakyy-otrymav-habar-2-tys-dol-v-banci-z-pid-goroshku-foto.html

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Детективи Національного антикорупційного бюро 7 листопада затримали суддю Зарічного районного суду Сум, який одержав хабара у розмірі 2 тис. дол.

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Гроші були сховані в банку з-під зеленого горошку, йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ.

Слідство встановило, що суддя вимагав гроші від громадянина за те, щоби не притягувати того до адміністративної відповідальності.

У робочому кабінеті судді детективи НАБУ виявили і вилучили грошові кошти, які він одержав як неправомірну вигоду.

Нагадаємо, що в 2016 році в Києві затримали скандального суддю Миколу Чауса на хабарі в 150 тис. дол. Отриманий хабар суддя розділив на дві частини: 80 тис. дол. поклав у дволітрову скляну банку і закопав на земельній ділянці, а 70 тис. дол. залишив у скляній банці в автомобілі Toyota Land Cruiser.