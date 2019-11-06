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Виталии Кличко, фото: Вадим Чуприна

Государственная измена и хищение средств: НАБУ открыло производство в отношении Кличко

6 ноя 2019, 13:46
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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло производство в отношении мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей относительно возможной государственной измены (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса), злоупотребления служебным положением (ст. 364), получения неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 368), хищения госсредств (ч. 3 ст. 191) и других преступлений.

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Соответствующее уголовное производство открыто во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда от 18 октября. Об этом сообщается в ответе ведомства на запрос агентства «Українські новини».

Отмечается, что в Антикоруппциооный суд ранее поступила жалоба о бездеятельности относительно начала соответствующих расследований. Также суду были предоставлены материалы рассмотрения заявлений относительно самовольного захвата земельных участков, несанкционированной застройки и самовольного реконструкции сооружений в Киеве.

После рассмотрения этой жалобы суд обязал НАБУ открыть по указанным фактам производства.

Напомним, в сентябре Кличко призвал расположены рядом со столицей территориальные общины объединиться с Киевом в «Киевскую агломерацию». По мнению Кличко, такое объединение позволит ускорить социально-экономическое развитие всех привлеченных общин.


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