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Віталії Кличко, фото: Вадим Чуприна

Державна зрада та розкрадання коштів: НАБУ відкрило провадження стосовно Кличка

6 лис 2019, 13:46
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Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило провадження щодо мера Києва Віталія Кличка та двох його заступників щодо можливої державної зради (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу), зловживання службовим становищем (ст. 364), одержання неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 368), розкрадання держкоштів (ч. 3 ст. 191) та інших злочинів.

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Відповідне кримінальне провадження відкрите на виконання рішення Вищого антикорупційного суду від 18 жовтня. Про це повідомляється у відповіді відомства на запит агентства «Українські новини».

Зазначається, що до Антикорупційного суду раніше надійшла скарга щодо бездіяльності стосовно початку відповідних розслідувань. Також суду були надані матеріали розгляду заяв щодо самовільного захоплення земельних ділянок, несанкціонованої забудови та самовільної реконструкції споруд у Києві.

Після розгляду цієї скарги суд зобов’язав НАБУ відкрити за вказаними фактами провадження.

Нагадаємо, у вересні Кличко закликав розташовані поряд зі столицею територіальні громади об'єднатися з Києвом у «Київську агломерацію». На думку Кличка, таке об'єднання дозволить пришвидшити соціально-економічний розвиток усіх залучених громад.


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