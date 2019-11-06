Зеленський і ЗМІ: президент створив Раду з питань свободи слова, у неї увійшла ведуча каналу Медведчука, фото — "Прямий"

https://racurs.ua/ua/n129072-zelenskyy-stvoryv-radu-z-pytan-svobody-slova-u-neyi-uviyshla-veducha-kanalu-medvedchuka.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський 6 листопада створив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів. Окремою частину відповідного указу глави держави затверджено персональний склад цього органу.

Loading...

Зеленський запропонував місце у раді 15 журналістам, серед них і Наталі Влащенко, ведучій каналу ZiK, який контролюється Віктором Медведчуком.

Раду з питань свободи слова та захисту журналістів створено на підставі указу № 808/2019. Це консультативно-дорадчий орган при президентові України, повідомляє прес-служба президента.

У Положенні про раду зазначено основні функції, яка вона буде виконувати:

аналіз законодавства в інформаційній сфері та розроблення пропозицій щодо його вдосконалення;

моніторинг стану забезпечення захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова в Україні, додержання журналістських стандартів, внесення пропозицій щодо посилення гарантій законної професійної діяльності журналістів;

розроблення заходів щодо взаємодії державних органів, інститутів громадянського суспільства, ЗМІ з питань свободи слова та забезпечення гарантій законної професійної діяльності журналістів;

моніторинг інформаційного простору, формування пропозицій щодо вирішення актуальних питань захисту інформаційної безпеки;

розгляд пропозицій з інших питань, які стосуються свободи слова та захисту журналістів.

Організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Ради здійснюється Офісом президента і Державним управлінням справами (у межах компетенції).

Склад Ради такий: