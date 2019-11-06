На Київщині зіткнулися автобус та вантажівка. Фото: поліція області

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ДТП на трасі Київ — Харків сталася вранці 6 листопада на 100 км шляху. Водій пасажирського автобуса зіткнувся з вантажівкою марки Mercedes.

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На щастя, 32 пасажири, які їхали в автобусі, та його водій не постраждали. А ось водія вантажівки доставили до лікарні з травмами. Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Київської області.

Водій рейсового автобуса Temza, імовірно, заснув за кермом. Це стало причиною недотримання дистанції між транспортними засобами і призвело до ДТП. Автобус зіштовхнувся з вантажівкою, потім врізався у відбійник і з’їхав у кювет.

Щоб убезпечити пересування інших транспортних засобів, патрульні взялися регулювати рух на цій ділянці траси. Слідчо-оперативна група займається встановленням обставин ДТП і його оформленням.

Нагадаємо, що недавно в аварії рейсового автобуса в Хмельницькій області постраждали 13 осіб, у тому числі дитина