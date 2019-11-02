Новини України

У ДТП в Хмельницькій області постраждало 13 осіб. Фото: 24 канал

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ДТП на Хмельниччині сталася вдень 2 листопада. У Кам’янець-Подільську лікарню доставили 13 осіб.

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Відомо, що одна постраждала перебуває у важкому стані, повідомляє прес-служба Національної поліції.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

У поліції розглядають кілька версій причин аварії. Серед них водійський фактор, технічна несправність автомобіля та інші.

Найближчим часом будуть відомі висновки про причини аварії.

Нагадаємо, що цієї ночі в Києві на проспекті Перемоги, недалеко від станції метро «Житомирська» сталося незвичайне ДТП, в результаті якого були розбиті п’ять автомобілів.