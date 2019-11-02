Новости Украины

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В ДТП в Хмельницкой области пострадали 13 человек. Фото: 24 канал

В ДТП в Хмельницкой области пострадали 13 человек (ВИДЕО)

2 ноя 2019, 22:24
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ДТП в Хмельницкой области произошло днем 2 ноября. В Каменец-Подольскую больницу доставили 13 человек.

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Известно, что одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

В полиции рассматривают несколько версий причин аварии. Среди них водительский фактор, техническая неисправность автомобиля и другие.

В ближайшее время будут известны выводы о причинах аварии.

Напомним, что этой ночью в Киеве на проспекте Победы недалеко от станции метро «Житомирская» произошло необычное ДТП, в результате которого были разбиты пять автомобилей.

Источник: Ракурс


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