Новости Украины

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В ДТП в Хмельницкой области пострадали 13 человек. Фото: 24 канал
В ДТП в Хмельницкой области пострадали 13 человек (ВИДЕО)https://racurs.ua/n128916-v-dtp-v-hmelnickoy-oblasti-postradali-13-chelovek-video.htmlРакурс
ДТП в Хмельницкой области произошло днем 2 ноября. В Каменец-Подольскую больницу доставили 13 человек.
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Известно, что одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба Национальной полиции.
По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
В полиции рассматривают несколько версий причин аварии. Среди них водительский фактор, техническая неисправность автомобиля и другие.
В ближайшее время будут известны выводы о причинах аварии.
Напомним, что этой ночью в Киеве на проспекте Победы недалеко от станции метро «Житомирская» произошло необычное ДТП, в результате которого были разбиты пять автомобилей.
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