Новини України

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Ракурс
Дубневич сказав, що у нього немає 100 млн застави. Фото: 24 канал

Дубневич сказав, що у нього немає 100 млн грн застави

2 лис 2019, 21:54
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Ярослав Дубневич, народний депутат України, не зможе внести заставу, щоб вийти на свободу. Він сказав, що у нього немає такої суми.

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За словами нардепа, він здивований рішенням суду. При цьому він підкреслив, що сума виявилася більшою, ніж просили прокурори.

Здивувало, так як рішення судді навіть більше, ніж те, що прокурори просили. Я не знаю, де зможу знайти 100 мільйонів, — сказав Дубневич.

Депутат визнав, що йому доведеться сидіти в СІЗО, так як у нього немає такої суми.

Пізніше в Facebook він написав, що буде подавати апеляцію на рішення судді.

При відсутності будь-яких доказів вважаю постанову суду необґрунтованою, тому готуємо апеляційну скаргу, — написав він.

Цікаво, що в декларації за 2018 рік Дубневич вказав, що у нього є 2.4 млн дол., 750 тис. євро і понад 6 млн грн готівкою.

Нагадаємо, що раніше Рада зняла депутатську недоторканність і дозволила затримати і заарештувати Дубневича за клопотанням генпрокурора.

Джерело: Ракурс


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