Новини України

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Суд заарештував київського чиновника, який давав хабар детективу НАБУ. Фото: uaportal.com
Суд заарештував київського чиновника, який давав хабар детективу НАБУhttps://racurs.ua/ua/n128914-sud-zaareshtuvav-kyyivskogo-chynovnyka-yakyy-davav-habar-detektyvu-nabu.htmlРакурс
Директор держпідприємства «Гутянське лісове господарство» Віктор Сиса заарештований на два місяці за рішенням суду.
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Як повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, у чиновника є можливість вийти на свободу майже за 5 млн грн.
За версією слідства, підозрюваний запропонував детективу Національного антикорупційного бюро гроші за вирішення питання про закриття кримінального провадження, яке пов’язане з розкраданням значних обсягів деревини лісгоспу і продажем лісопродукції за заниженими цінами в користь підконтрольним йому компаніям.
За фактом злочину розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 (дача хабара посадовій особі) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що директор держпідприємства намагався дати хабар старшому детективу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).
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