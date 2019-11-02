Новини України

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Суд заарештував київського чиновника, який давав хабар детективу НАБУ. Фото: uaportal.com

Суд заарештував київського чиновника, який давав хабар детективу НАБУ

2 лис 2019, 21:20
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Директор держпідприємства «Гутянське лісове господарство» Віктор Сиса заарештований на два місяці за рішенням суду.

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Як повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, у чиновника є можливість вийти на свободу майже за 5 млн грн.

За версією слідства, підозрюваний запропонував детективу Національного антикорупційного бюро гроші за вирішення питання про закриття кримінального провадження, яке пов’язане з розкраданням значних обсягів деревини лісгоспу і продажем лісопродукції за заниженими цінами в користь підконтрольним йому компаніям.

За фактом злочину розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 (дача хабара посадовій особі) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що директор держпідприємства намагався дати хабар старшому детективу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Джерело: Ракурс


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