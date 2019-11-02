Новости Украины

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Ракурс
Суд арестовал киевского чиновника, который давал взятку детективу НАБУ. Фото: uaportal.com

Суд арестовал киевского чиновника, который давал взятку детективу НАБУ

2 ноя 2019, 21:20
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Директор госпредприятия «Гутянское лесное хозяйство» Виктор Сыса арестован на два месяца по решению суда.

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Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, у чиновника есть возможность выйти на свободу почти за 5 млн грн.

По версии следствия, подозреваемый предложил детективу Национального антикоррупционного бюро деньги за решение вопроса о закрытии уголовного производства, которое связано с хищением значительных объемов древесины лесхоза и продажей лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольных ему компаний.

По факту преступления начали уголовное производство по ч. 3 ст. 369 (дача взятки должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что директор госпредприятия пытался дать взятку старшему детективу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Источник: Ракурс


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