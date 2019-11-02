Новости Украины

Дубневич выйдет на свободу под залог. Фото: РБК

https://racurs.ua/n128913-dubnevich-vyydet-na-svobodu-pod-zalog.html

Ракурс

Ярослав Дубневич, народный депутат Украины, подозреваемый в хищении государственных средств, выйдет под залог в размере 100 млн грн.

Loading...

Об этом гласит постановление Высшего Антикоррупционного суда. Таким образом, суд не удовлетворил ходатайство генпрокурора Руслана Рябошапки, который просил взять Дубневича под стражу.

Сумма залога должна быть внесена на спецсчет в течение пяти дней.

Кроме того, Дубневича обязали являться по первому требованию к следователю, детективу или прокурору в суд. Кроме того, депутат должен сообщать об изменении своего места жительства или места работы, воздержаться от общения по обстоятельствам уголовного производства с гражданами, которые фигурируют в его деле. Также его обязали сдать на хранение свой паспорт гражданина Украина и паспорта для выезда за границу.

Напомним, что ранее Рада сняла депутатскую неприкосновенность и разрешила задержать и арестовать Дубневича по ходатайству генпрокурора.