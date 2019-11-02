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Турция может начать отправлять террористов в Европу. Фото: ТАСС

Турция может начать отправлять террористов в Европу

2 ноя 2019, 19:47
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Турция заявила о готовности отправлять террористов в Европу. Руководство страны заявило, что Евросоюз не оказывает должного сопротивления боевикам ИГИЛ.

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Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что в Европу могут направиться террористы, которые находятся в лагерях для пленных на севере Сирии, пишет агентство Reuters.

По его словам, реакция ЕС неприемлемаои безответственна

Он отметил, что террористы направятся в Европу, если позиция Евросоюза к проблеме не поменяется.

Напомним, что 22 октября Минобороны Турции заявило о завершении военной операции на севере Сирии, поскольку США сообщили Анкаре, что курдские вооруженные формирования были выведены из этого региона до завершения 120-часового срока перемирия.


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