Ракурсhttps://racurs.ua/
Турция может начать отправлять террористов в Европу. Фото: ТАСС
Турция может начать отправлять террористов в Европуhttps://racurs.ua/n128912-turciya-mojet-nachat-otpravlyat-terroristov-v-evropu.htmlРакурс
Турция заявила о готовности отправлять террористов в Европу. Руководство страны заявило, что Евросоюз не оказывает должного сопротивления боевикам ИГИЛ.
Loading...
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что в Европу могут направиться террористы, которые находятся в лагерях для пленных на севере Сирии, пишет агентство Reuters.
По его словам, реакция ЕС неприемлемаои безответственна
Он отметил, что террористы направятся в Европу, если позиция Евросоюза к проблеме не поменяется.
Напомним, что 22 октября Минобороны Турции заявило о завершении военной операции на севере Сирии, поскольку США сообщили Анкаре, что курдские вооруженные формирования были выведены из этого региона до завершения 120-часового срока перемирия.
Загрузка...