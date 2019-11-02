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Туреччина може почати відправляти терористів до Європи. Фото: ТАСС

Туреччина може почати відправляти терористів до Європи

2 лис 2019, 19:47
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Туреччина заявила про готовність відправляти терористів до Європи. Керівництво країни заявило, що Євросоюз не чинить належного опору бойовикам ІДІЛ.

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Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу заявив, що в Європу можуть попрямувати терористи, які перебувають у таборах для полонених на півночі Сирії, пише агентство Reuters.

За його словами, реакція ЄС неприйнятнаоі безвідповідальна.

Він зазначив, що терористи попрямують до Європи, якщо позиція Євросоюзу до проблеми не зміниться.

Нагадаємо, що 22 жовтня Міноборони Туреччини заявило про завершення військової операції на півночі Сирії, оскільки США повідомили Анкарі, що курдські збройні формування були виведені з цього регіону до завершення 120-годинного терміну перемир’я.


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