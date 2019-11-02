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Ракурс
Скандальный нардеп Яременко обрушился с обвинениями в адрес журналистов. Фото: Facebook

Скандальный нардеп Яременко набросился с обвинениями на журналистов

2 ноя 2019, 18:37
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Богдан Яременко, народный депутат от «Слуги народа», считает, что журналисты нарушили как минимум две статьи Уголовного кодекса Украины, когда опубликовали его переписку с женщинами в Раде.

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По его словам, он не нарушал законы во время переписки с женщинам. В интервью каналу Pavlovsky News в YouTube он сказал, что снимки были сделаны незаконно.

Все, о чем мы можем говорить, — это фотокарточки, снятые с моего телефона незаконно… Судя по тому, что это выдавалось партиями, то есть у людей большой запас всего этого, снятого с моего телефона. А это называется незаконные следственные действия, — сказал он.

Депутат призвал журналистов собирать информацию и пояснять факты, но не распространять «какие-то картинки».

Напомним, несколько дней назад СМИ обнародовали скандальную переписку Яременко, который в Верховной Раде договаривался об интимной встрече с неизвестным лицом за деньги.

Источник: Ракурс


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