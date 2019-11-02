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Скандальний нардеп Яременко накинувся зі звинуваченнями на журналістів. Фото: Facebook

Скандальний нардеп Яременко накинувся зі звинуваченнями на журналістів

2 лис 2019, 18:37
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Богдан Яременко, народний депутат від «Слуги народу», вважає, що журналісти порушили як мінімум дві статті Кримінального кодексу України, коли опублікували його листування з жінками в Раді.

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За його словами, він не порушував закони під час листування з жінок. В інтерв’ю каналу Pavlovsky News в YouTube він сказав, що знімки були зроблені незаконно.

Все, про що ми можемо говорити, — це фотокартки, зняті з мого телефону незаконно… Судячи з того, що це видавалося партіями, тобто у людей великий запас всього цього, знятого з мого телефону. А це називається незаконні слідчі дії, — сказав він.

Депутат закликав журналістів збирати інформацію і пояснювати факти, але не поширювати «якісь картинки».

Нагадаємо, кілька днів тому ЗМІ оприлюднили скандальне листування Яременка, який у Верховній Раді домовлявся про інтимну зустріч з невідомою особою за гроші.

Джерело: Ракурс


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