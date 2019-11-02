Новини України

"Нафтогаз України" надіслав до Стокгольмського арбітражу новий позов проти "Газпрому". Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n128910-naftogaz-ukrayiny-nadislav-do-stokgolmskogo-arbitraju-novyy-pozov-proty-gazpromu.html

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«Нафтогаз України» подав новий позов до Стокгольмського арбітражу щодо російської компанії «Газпром».

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Як йдеться у повідомленні виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка у Facebook, рішення по даному арбітражу приймуть у 2021 році.

Настала наша черга подати «заяву про захист і зустрічні позовні вимоги». Кількість сторінок тільки основного тексту нашої заяви перевищує 500. До нього додаються 3 звіти міжнародних експертів, які були спеціально для цього розроблені. Також додаються свідчення свідків і купа інших додатків, — написав він.

За словами Вітренка, юристи його компанії працювали над документами не менше трьох місяців. Також пізніше він обіцяв пізніше пояснити, чому претензії «Газпрому» є необґрунтованими.

Нагадаємо, що «Нафтогаз України» пред’явить російському «Газпром» позов на 11 млрд дол.