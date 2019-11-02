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Нацполіція Закарпаття отримала нового керівника. Фото: Facebook

Нацполіція Закарпаття отримала нового керівника

2 лис 2019, 17:17
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Олександр Канцидайло призначений новим керівником Національної поліції Закарпатської області.

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Сьогодні нового керівника відомства представив керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе, йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.

42-річний полковник поліції Канцидайло почав службу в структурі Міністерства внутрішніх справ у 1999 році оперуповноваженим.

До призначення Канцидайло був заступником начальника департаменту оперативно-технічних засобів Національної поліції.

Нагадаємо, голова Національної поліції України Сергій Князєв 24 вересня подав у відставку.

Джерело: Ракурс


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