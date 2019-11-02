Обшуки на митниці в Миколаєві: в СБУ розкрили подробиці. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n128908-obshuky-na-mytnyci-v-mykolaievi-v-sbu-rozkryly-podrobyci.html

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Обшуки на Миколаївській митниці, які проводили 30 жовтня, пов’язані з кримінальним провадженням за фактом масштабних зловживань.

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Як повідомили в прес-службі Служби безпеки України, в період з 2018 по 2019 рік керівництво Миколаївської митниці спільно з начальниками митних постів регулярно порушували антидемпінгове законодавство в інтересах комерційних структур.

При ввезенні з Європи мінеральних добрив посадові особи безпідставно занижували податкові ставки, у результаті чого державний бюджет недоотримав майже 10 мільйонів гривень, — розповіли в СБУ.

В ході обшуків була вилучена документація, яка підтвердила масштабні зловживання на Миколаївській митниці.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, вчинених за часів попереднього керівництва митниці).

Нагадаємо, що обшуки проводили слідчі Держбюро розслідувань та Служби безпеки України.