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Обшуки на митниці в Миколаєві: в СБУ розкрили подробиці. Фото: СБУ

Обшуки на митниці в Миколаєві: в СБУ розкрили подробиці

2 лис 2019, 16:52
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Обшуки на Миколаївській митниці, які проводили 30 жовтня, пов’язані з кримінальним провадженням за фактом масштабних зловживань.

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Як повідомили в прес-службі Служби безпеки України, в період з 2018 по 2019 рік керівництво Миколаївської митниці спільно з начальниками митних постів регулярно порушували антидемпінгове законодавство в інтересах комерційних структур.

При ввезенні з Європи мінеральних добрив посадові особи безпідставно занижували податкові ставки, у результаті чого державний бюджет недоотримав майже 10 мільйонів гривень, — розповіли в СБУ.

В ході обшуків була вилучена документація, яка підтвердила масштабні зловживання на Миколаївській митниці.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, вчинених за часів попереднього керівництва митниці).

Нагадаємо, що обшуки проводили слідчі Держбюро розслідувань та Служби безпеки України.

Джерело: Ракурс


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