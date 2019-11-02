Обыски на таможне в Николаеве: в СБУ раскрыли подробности. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n128908-obyski-na-tamojne-v-nikolaeve-v-sbu-raskryli-podrobnosti.html

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Обыски на Николаевской таможне, которые проводили 30 октября, связаны с уголовным производством по факту масштабных злоупотреблений.

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Как сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины, в период с 2018 по 2019 год руководство Николаевской таможни совместно с начальниками таможенных постов регулярно нарушали антидемпинговое законодательство в интересах коммерческих структур.

При ввозе из Европы минеральных удобрений должностные лица безосновательно занижали налоговые ставки, в результате чего государственный бюджет недополучил почти 10 миллионов гривен, — рассказали в СБУ.

В ходе обысков была изъята документация, которая подтвердила масштабные злоупотребления на Николаевской таможне.

По факту открыли уголовное производство по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, совершенных во времена предыдущего руководства таможни).

Напомним, что обыски проводили следователи Госбюро расследований и Службы безопасности Украины.