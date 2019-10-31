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ГБР и СБУ проводят обыски на Николаевской таможне, фото: «Укринформ»

На Николаевской таможне проводят обыски в связи с контрабандой минудобрений

31 окт 2019, 15:03
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На территории Николаевской таможни следователи Госбюро расследований (ГБР) и Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски, связанные с нарушениями при оформлении ввоза минеральных удобрений.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает пресс-служба таможни.

Отмечается, что эти обыски происходят по признакам преступлений, предусмотренных ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением), совершенных во времена предыдущего руководства таможни.

Так, по словам главы этой таможни Рома Криля, он лично передал в ГБР информацию о 17 пропущенных партиях с минеральными удобрениями, на которые не была начислена антидпемпинговая пошлина, в результате чего государство понесло убытки на сумму 162,7 млн грн.

Напомним, в первой половине октября ГБР провело масштабные обыски на Львовской таможне, связанные с ввозом на территорию Украины брендовой одежды по поддельным документам под видом секондхенда. Всего тогда были проведены 40 обысков.

Источник: Ракурс


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