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ДБР та СБУ проводять обшуки на Миколаївській митниці, фото: «Укрінформ»

На Миколаївській митниці проводять обшуки у зв’язку з контрабандою міндобрив

31 жов 2019, 15:03
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На території Миколаївської митниці слідчими Держбюро розслідувань (ДБР) та Служби безпеки України (СБУ) проводяться обшуки, пов’язані з порушеннями при оформленні ввозу мінеральних добрив.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє прес-служба митниці.

Зазначається, що ці обшуки відбуваються за ознаками правопорушень, передбачених ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем), вчинених у часи попереднього керівництва митниці.

Так, за словами очільника цієї митниці Рома Кріля, він особисто передав до ДБР інформацію про 17 пропущених партій із міндобривами, на котрі не було нараховане антидпемпінгове мито, в результаті чого держава зазнала збитків на суму 162,7 млн грн.

Нагадаємо, у першій половині жовтня ДБР провело масштабні обшуки на Львівській митниці, пов’язані із ввезенням на територію України брендового одягу за підробними документами під виглядом секондхенду. Загалом тоді було проведено 40 обшуків.

Джерело: Ракурс


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