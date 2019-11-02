Новости Украины

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Международные гуманитарные организации не хотели посещать украинских пленников Кремля - Супрун. Фото: 24 канал

Международные гуманитарные организации не хотели посещать украинских пленников Кремля — Супрун

2 ноя 2019, 16:18
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Ульяна Супрун, бывшая исполняющая обязанности здравоохранения, заявила о нежелании международных организаций посещать украинских граждан в местах лишения свободы в России.

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По ее словам, она неоднократно писала письма в международные организации, такие как Красный Крест, «Врачи без границ» и Amnesty International, но они игнорировали обращения. Об этом она сказала на Львовском форуме по безопасности.

Мы просили, чтобы они посещали наших пленных в российских тюрьмах. Они отказывались. И мне в частном порядке сказали, что они не хотят обидеть россиян, потому что тогда не смогут работать, а их территории. Это очень негативное явление. Я бы хотела, чтобы наши иностранные гости понимали, что Красный Крест и «Врачи без границ» отказались посещать наших пленных, — сказала она.

При этом Супрун призвала западные государства «задуматься, прежде, чем финансировать такие организации».

Напомним, что Супрун жестко потроллила нардепа фракции «Слуга народа» Александра Дубинского в Фейсбук.

Источник: Ракурс


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