Новини України

Міжнародні гуманітарні організації не хотіли відвідувати українських бранців Кремля - ​​Супрун. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n128907-mijnarodni-gumanitarni-organizaciyi-ne-hotily-vidviduvaty-ukrayinskyh-branciv-kremlya-suprun.html

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Уляна Супрун, колишня виконуюча обов’язки охорони здоров’я Уляна Супрун, заявила про небажання міжнародних організацій відвідувати українських громадян у місцях позбавлення волі в Росії.

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За її словами, вона неодноразово писала листи в міжнародні організації, такі як Червоний Хрест, «Лікарі без кордонів» і Amnesty International, але вони ігнорували звернення. Про це вона сказала на Львівському форумі з безпеки.

Ми просили, щоб вони відвідували наших полонених в російських в’язницях. Вони відмовлялися. І мені в приватному порядку сказали, що вони не хочуть образити росіян, тому що тоді не зможуть працювати, а їх території. Це дуже негативне явище. Я б хотіла, щоб наші іноземні гості розуміли, що Червоний Хрест і «Лікарі без кордонів» відмовилися відвідувати наших полонених, — сказала вона.

При цьому Супрун закликала західні держави «задуматися, перш ніж фінансувати такі організації».

Нагадаємо, що Супрун жорстко потроллила нардепа фракції «Слуга народу» Олександра Дубинського в Фейсбук.